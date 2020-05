Do Douro ao Algarve, os hotéis preparam-se para voltar a receber hóspedes

Um pouco por todo o país, os estabelecimentos de hotelaria vão regressando à normalidade possível em tempos de pandemia. O Six Senses Douro Valley, em Samodães, Lamego, agendou a reabertura para 1 de Junho, e o anúncio surge acompanhado de duas campanhas especiais: uma destinada aos profissionais de saúde e outra dirigida a todos os portugueses e espanhóis. Foi esta a forma encontrada para dizer “obrigado” aos médicos, enfermeiros e pessoal de saúde, oferecendo-lhes um desconto de 50% sobre as tarifas de alojamento (até 17 de Dezembro).

Já a campanha Iberian Offer anuncia um desconto de 30% para “todos os residentes em Portugal e Espanha em todas as reservas directas”. Está em vigor para reservas efectuadas até ao final deste ano e estadias até 1 de Abril de 2021 – com excepção do período compreendido entre 18 de Dezembro de 2020 e 3 de Janeiro de 2021.

A unidade hoteleira situada no vale do Douro, em Lamego, já está certificada com o selo Clean&Safe, criado pelo Turismo de Portugal para assegurar que os estabelecimentos respeitam as disposições de combate à covid-19.

Foto Douro 41 DR

A DHM - Discovery Hotel Management também acaba de anunciar a reabertura de sete das suas unidades hoteleiras, a partir do dia 1 de Junho. Praia Verde Boutique Hotel, Vila Monte Farm House, Douro41 Hotel & Spa, Eden Resort, Laguna Resort, The Crest e Vale da Ribeira Residences são os hotéis que irão retomar a actividade já no início de Junho.

Para assinalar o regresso, a marca preparou a campanha “Flex - Novos tempos, novas tarifas, novas regras”, válida para reservas efectuadas até ao dia 30 de Junho, independentemente da data de estadia dos clientes.

Esta campanha oferece “maior flexibilidade aos hóspedes para efectuarem alterações às suas reservas, ao mesmo tempo que aproxima a marca e as suas insígnias das exigências actuais do consumidor no que toca a iniciativas de responsabilidade social e às questões de segurança sanitária que hoje se impõem”, anuncia a DHM, em comunicado.

As novas medidas implementadas compreendem, por exemplo, a abolição das taxas de room service, para que os hóspedes possam usufruir das suas refeições nos seus quartos; a transferência dos kids clubs para áreas ao ar livre, assegurando a distância social recomendada; e a substituição, nos restaurantes, dos menus impressos por menus digitais.

O Hotel das Salinas e o Hotel Aveiro Center, unidades hoteleiras do Grupo Albôi localizados no centro histórico de Aveiro, reabriram as suas portas esta semana, após um encerramento temporário devido à pandemia.

Foto Pequeno-almoço no quarto é uma das medidas adoptadas pelo Hotel das Salinas Adriano Miranda

Ambos os hotéis retomam a actividade com o selo de distinção Clean&Safe e, entre as novas medidas adoptadas, estão “a oferta de um kit de protecção sanitária a todos os hóspedes (inclui máscara, luvas e álcool gel), o serviço de pequeno-almoço à la carte no quarto, a colocação de acrílicos de protecção nas recepções e o reforço dos procedimentos de limpeza e higienização dos espaços”, anunciam os responsáveis do grupo hoteleiro aveirense em comunicado.

O Hotel das Salinas e o Hotel Aveiro Center foram remodelados em 2016 e 2017, respectivamente. São as únicas unidades hoteleiras em Aveiro com o selo “We Share”, atribuído pela AHP – Associação de Hotelaria de Portugal.

Foto A vista de alguns quartos do Hotel Moliceiro DR

Na mesma cidade, também o Hotel Moliceiro já reabriu no início desta semana, igualmente certificado com o selo Clean&Safe. “Os protocolos de higiene que sempre seguimos foram agora fortalecidos e implementámos novas medidas rigorosas, a fim de garantir toda a protecção e segurança de nossa equipa e dos nossos clientes”, anuncia a direcção.