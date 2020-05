Os aumentos de 75% no Novo Banco

Os bancos não aprenderam nada com a crise financeira de 2008. Havia uma esperança, na época, de que o choque obrigasse a uma reforma profunda no sistema financeiro – não aconteceu. Foi preciso mudar alguma coisa para que tudo ficasse na mesma, glosando a famosa e repetida frase de “O Leopardo”. Em geral, os hábitos e o modus operandi pré-2008 prosseguiram, com mais ou menos vergonha.

As classes sociais da Idade Média, antes do advento da burguesia, eram três: clero, nobreza e povo. Os bancos pertencem à aristocracia – na nossa sociedade não são tratados como os demais, particulares e empresas. Devem mesmo possuir um direito sobre a terra e os rendimentos atribuído por um rei que é investido alegadamente por Deus. Os escândalos do BES radicam nesta noção de estar acima de todos.

Foi-se o BES e ficou o “banco bom” – o Novo Banco – que acabou de receber mais uma tranche de favores do Estado: os famosos 850 milhões que iam provocando uma crise política e que nos demonstrou como o nosso Estado (primeiro-ministro, Presidente da República) são um portento à infantilidade. Os dois defendiam que não fosse feita uma transferência enquanto uma determinada auditoria não estivesse pronta; a transferência foi feita pelo ministro das Finanças porque já estava aprovada; não aconteceu nada. Afinal, segundo o gabinete do primeiro-ministro, auditorias já havia muitas.

O que Cristina Ferreira nos conta na edição de hoje do Público é de fazer espumar de indignação o mais sóbrio dos portugueses. Apesar de acumular prejuízos em cima de prejuízos e de continuar a ter capital injectado pelo Estado – sim, é um empréstimo, mas qualquer contribuinte adoraria ter um empréstimo daqueles a várias décadas – os salários dos administradores do Novo Banco subiram 75 por cento com a venda à Lone Star. Um caso manifesto de hubris. Afinal, o Estado cá está para pagar – ou emprestar durante décadas – a conta. E as auditorias foram todas feitas e devem ter corrido excepcionalmente bem, como nos garantiu o tal comunicado do primeiro-ministro escrito depois das tréguas com Mário Centeno. E vêm aí prémios aos gestores – responsáveis pelo sucesso dos prejuízos – que o Governo e o PS candidamente questionam, sugerindo que se reverta a decisão.

No dia em que se sabe que o desemprego aumenta e o Covid-19 nos coloca à beira de uma nova crise económica, o estado de excepção do Novo Banco é um escândalo nacional.