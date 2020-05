Há cada vez menos Boavistas e Deportivos no futebol

Com um ano menos um dia de diferença, Deportivo da Corunha e Boavista fizeram história no futebol da Península Ibérica. O Depor foi campeão espanhol a 19 de Maio de 2000, o Boavista conquistou o título português a 18 de Maio de 2001. O “SuperDepor” e o “Boavistão” foram dois fenómenos na viragem do século que são cada vez mais raros num futebol europeu em que o acesso ao topo é cada vez mais restrito. Depois do único título conquistado por uma equipa da Galiza, o futebol espanhol quase que se dividiu entre Barcelona (10) e Real Madrid (6). E o futebol português quase que só teve dois campeões depois da campanha gloriosa das “panteras” do Bessa — dez títulos do FC Porto, sete do Benfica e um do Sporting. Como os dois vizinhos ibéricos, há uma tendência semelhante no futebol europeu.

