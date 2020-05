DGS aprova nove estádios para concluir a I Liga

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) já informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) sobre o resultado das vistorias realizadas aos 15 estádios candidatos a receber jogos nesta ponta final da I Liga. Do lote de recintos visitados, nove foram considerados aptos a receber as 90 partidas em falta.

No lote de equipamentos que poderão acolher os jogos contam-se a Cidade do Futebol (onde jogarão Santa Clara e Belenenses SAD), o Estádio D. Afonso Henriques, o Estádio do Dragão, o Estádio João Cardoso (Tondela), o Estádio José Alvalade, o Estádio do Marítimo, o Estádio Municipal de Braga, o Estádio da Luz e o Portimão Estádio.

Dos recintos construídos ou remodelados com vista ao Euro 2004 (aqueles que, à partida, reuniriam as melhores condições), ficou de fora o Estádio do Bessa. O reduto do Boavista junta-se aos estádios do Bonfim, Capital do Móvel, Cidade de Barcelos, do Clube Desportivo das Aves e do Rio Ave no grupo daqueles que a DGS considera precisarem de correcções para serem novamente avaliados.

Esta decisão poderá inviabilizar a deslocação temporária do Famalicão para Barcelos, depois do acordo firmado com o Gil Vicente com vista à utilização do recinto para os jogos que os famalicenses terão de realizar em casa.

Com o anúncio dos nove estádios aprovados e as pistas sobre o calendário lançadas na terça-feira pela directora-geral da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Sónia Carneiro, que apontou para jogos sete dias por semana nos próximos dois meses, começam a ficar definidos os moldes em que o campeonato será concluído.