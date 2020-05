Reabertura de salas “não significará retoma do sector” cultural, alertam associações

A associação Plateia alerta que a reabertura de salas de espectáculos, em Junho, “não significará a retoma do sector” da Cultura, já que as medidas propostas pelo Governo “terão um impacto financeiro muito significativo nos espaços e promotores independentes”.

“A reabertura não significará a retoma do sector. As medidas apresentadas terão um impacto financeiro muito significativo nos espaços e promotores independentes; acarretam grandes despesas, seja na aquisição de materiais de protecção seja na contratação de pessoal, e levam a uma redução de receitas, uma vez que em muitos casos as regras de limitação de audiências tornam financeiramente e, por vezes, fisicamente, inviável qualquer apresentação, sendo ainda previsível a dificuldade de captação de público em contexto de pandemia”, refere a Associação dos Profissionais das Artes Cénicas, num comunicado divulgado na quarta-feira à noite na rede social Facebook.

A tomada de posição daquela associação surge após uma “rápida análise” às propostas do Ministério da Cultura para os procedimentos a adoptar em teatros, salas de espectáculos e espectáculos ao ar livre na reabertura prevista para 1 de Junho, enviadas a várias estruturas do sector da Cultura nos últimos dias.

A Plateia recorda as dificuldades que as estruturas enfrentam e “a paralisação do sector nos últimos meses”, e considera “fundamental que sejam mobilizados recursos financeiros para novas medidas de emergência e recuperação para as estruturas e trabalhadores do sector”.

“Além disso, paralelamente, terá de ser criada uma linha de financiamento especificamente destinada ao cumprimento das regras de abertura de espaços e de retoma das actividades (compra de equipamentos e materiais, contratação de equipas extra necessárias, etc.), sem a qual a situação financeira de qualquer estrutura, seja financiada publicamente ou não, é incomportável”, refere.

A Plateia mostra-se ainda preocupada com um ponto da proposta do Governo, segundo o qual os intérpretes não serão obrigados a usar em cena (espectáculos e alguns ensaios) equipamentos de protecção individual, sendo igualmente promovida “alguma flexibilidade no que diz respeito às distâncias a manter em prol de uma actuação ou prestação artística de qualidade”.

“Parece-nos que se está a dizer que estes trabalhadores não têm de ter a mesma protecção que a restante população. Esta excepção coloca-nos muitas dúvidas quanto aos direitos à segurança e saúde no trabalho. Consideramos que se deveria, pelo contrário, recomendar um esforço de adaptação, sempre que possível, das performances e dos espaços de cena às regras gerais e já conhecidas de protecção face ao vírus”, defende.

Testes de rastreio gratuitos

Também em reacção às propostas do Ministério da Cultura para os procedimentos a adoptar em teatros, salas de espectáculos e espectáculos ao ar livre na reabertura, o Sindicato dos Trabalhadores de Espectáculos, do Audiovisual e dos Músicos (CENA-STE) alertou esta quinta-feira para o risco de fecho de salas e de actividades, com perda de receitas de bilheteira, considerando necessário o acesso gratuito a testes de rastreio à covid-19 para os profissionais de espectáculos.

O sindicato recorda que esta possível reabertura do sector acarreta grandes responsabilidades para as estruturas que tenham actividades agendadas e para quem gere os espaços que venham a abrir portas, quer se trate de estabelecimentos públicos (nacionais e municipais) ou de privados.

Para o CENA-STE, a abertura de salas a partir de 1 de Junho não aponta para a resolução dos problemas financeiros e laborais imediatos e urgentes nem de médio prazo dos trabalhadores. É mais “um encargo para as estruturas artísticas e locais de trabalho e não uma solução”.

Em relação à reabertura das salas de espectáculos, também a Artemrede deixou, na segunda-feira, um alerta. Para a estrutura, que agrega 16 municípios, as propostas do Governo “inviabilizarão a programação cultural em vários pontos do país”, além de que são “omissas em questões relevantes para a segurança e confiança das equipas técnicas, artísticas e público”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No fim-de-semana, o Movimento Pelos Profissionais do Palco considerou “inviável” a proposta do Ministério da Cultura para a abertura dos teatros em 1 de Junho, lamentando que não tivesse sido dado conhecimento da proposta às companhias independentes e às produtoras.

O Governo aprovou em 30 de Abril, em Conselho de Ministros, o “Plano de Desconfinamento”, que previa a reabertura de livrarias, bibliotecas e arquivos a 4 de Maio, seguindo-se museus, palácios, galerias e monumentos, em 18 de Maio.

Cinemas, teatros, auditórios e salas de espectáculos podem abrir em 1 de Junho, “com lugares marcados, lotação reduzida e distanciamento físico”. Estas decisões serão “reavaliadas a cada 15 dias”.