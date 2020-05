Na Quinta da Cruz, pelas linhas de Cabrita

A Quinta da Cruz - Centro de Arte Contemporânea de Viseu reabre portas com a exposição I Dreamt Your House Was a Line, do artista plástico português Pedro Cabrita Reis (n.1956).

A escultura, criada em 2003 e integrada na colecção do Museu de Serralves desde 2017, é feita com materiais do mundo do trabalho e da indústria, apresentando-se agora na cidade de Viriato, numa “forma expandida de pintura, em que questões como figura e fundo, gesto, abstracção, percepção ótica e corpórea assumem uma escala arquitectónica”, lê-se na nota de imprensa.

Ficará patente até 15 de Novembro, mas até domingo, ainda no âmbito das comemorações do Dia Internacional dos Museus, é possível visitá-la gratuitamente num dos três horários diários disponíveis: 11h, 15h e 17h. Para isso, e cumprindo o protocolo de saúde pública em vigor, as visitas estão limitadas a oito pessoas de cada vez e sujeitas a inscrição prévia.

O formulário está disponível na página do Facebook dos Museus de Viseu.