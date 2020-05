Milwaukee fora de horas

Lá fora, Nuno Markl conduz Bruno Nogueira por Lisboa na despedida do fenómeno Como é que o Bicho Mexe. A essa hora, Kirill Mikhanovsky (Moscovo, 1975) está ao telefone com Lisboa a partir de Milwaukee, a cidade americana do Wisconsin que se tornou na sua casa aos 18 anos de idade, quando a família imigrou da Rússia. O cineasta não deve fazer a mínima ideia de quem é Bruno Nogueira, mas algo nos diz que partilha algo do humanismo e da crença na solidariedade e na comunidade do humorista português.

