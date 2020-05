Ao ar livre ou a pagar para ver em casa: assim se desenha o regresso aos concertos

Faltam duas semanas para as salas de espectáculo poderem reabrir, mas no auditório do CCOP – Círculo Católico de Operários do Porto os concertos já regressaram desde o início de Maio. O arranque foi feito com os técnicos de palco a trabalharem, os músicos a usarem o plateau – uns e outros remunerados, o que nem sempre tem sido a regra – e o público a ter de passar previamente pela bilheteira. Não há lotação máxima, mas também não há filas, nem aglomerações. Isto porque cada espectador assiste ao espectáculo a partir de casa, numa plataforma acessível em regime pay-per-view, criada ainda antes de se conhecer o manual provisório de procedimentos anti-covid-19, a pensar no desconfinamento marcado para 1 de Junho, que a Secretaria de Estado da Cultura enviou na semana passada aos responsáveis do sector.

