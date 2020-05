Vacina contra a malária criada por portugueses consegue 95% de protecção

Há novidades na velha luta contra a malária. Os resultados de dois projectos diferentes aparecem na edição desta quarta-feira da revista Science Translational Medicine, um deles é de uma equipa de investigadores internacional liderada por Miguel Prudêncio, no Instituto de Medicina Molecular (IMM), em Lisboa. Nos dois casos, os cientistas que procuram vacinas contra a malária usaram parasitas para a imunização e passaram os testes de segurança na primeira fase de ensaios clínicos. Os resultados são animadores com as diferentes estratégias usadas a mostrar sinais de eficácia nos voluntários testados, mas ainda é muito cedo para dizer que a dura missão de encontrar uma vacina contra a malária será cumprida com sucesso com estas fórmulas.

