Outra estratégia com um parasita enfraquecido

A equipa com investigadores está longe de ser a única a tentar chegar ao incrível destino de uma vacina contra a malária 100% eficaz e com uma duração da protecção a longo prazo. Além do trabalho com parasita P. berghei que afecta os roedores numa versão geneticamente modificada, a revista Science Translational Medicine publica um outro artigo que relata bons resultados de um outro ensaio clínico liderado por investigadores da Universidade de Leiden e Radboud, na Holanda. Neste caso, os investigadores recorreram a uma vacina baseada no parasita P. falciparum atenuado.

