Instagram apresenta novos guias focados em saúde mental

O Instagram tem uma nova ferramenta que permite agrupar e ordenar conjuntos de publicações num só local. Para já, apenas está acessível aos criadores de conteúdo no site (contas recomendadas para artistas, figuras públicas, e produtores) que devem usar a ferramenta para compilar pequenos guias de receitas, exercício físico, produtos de beleza, recomendações de filmes, ou dicas para dormir melhor.

Dada a pandemia da covid-19, o Instagram decidiu lançar a ferramenta com um conjunto de exemplos de guias focados em saúde mental. Já há guias com dicas para aprender a falar sobre sentimentos, ou que explicam como encontrar alguém com quem desabafar.

“Sabemos que muitas pessoas estão a enfrentar dificuldades devido à pandemia da covid-19. Por isso, estamos a focar os nossos primeiros guias em conteúdo de bem-estar”, explicou Adam Mosseri, o actual responsável do Instagram numa publicação no Twitter. Para tal, a equipa do Instagram está a ajudar criadores de conteúdo a entrar em contacto com organizações e especialistas de saúde mental para criarem guias focados em bem-estar, preservar a conexão com as outras pessoas ou lidar com a ansiedade ou o luto.”

Além de publicações dos próprios utilizadores, os guias podem incluir vídeos e galerias de outros perfis que se foquem num mesmo tema. Por exemplo, guias com recomendações de ioga de vários professores com uma conta no Instagram, ou um guia das receitas preferidas de bolos de chocolate disponíveis no Instagram.

Há um novo separador para guias

Pode-se consultar os guias de um utilizador ao clicar num novo separador que lembra um panfleto informativo. Para já, porém, a opção apenas está disponível na aplicação móvel do Instagram.

Tal como outras publicações desta rede social, os guias também podem ser partilhados no stories (as publicações temporárias da rede social que duram 24 horas antes de desaparecer), e nas mensagens directas.