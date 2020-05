Suspeita de assalto a carrinha de valores tenta livrar-se de mala com dinheiro atirando-a para um poço

Dois homens e uma mulher são suspeitos de serem os autores de um assalto, que ocorreu esta terça-feira, a uma carrinha de transporte de valores, na Sobreda da Caparica, em Almada, que acabou com o despiste do carro dos assaltantes e com pelo menos duas pessoas feridas.

Ao que o PÚBLICO apurou, o alerta foi dado por volta das 12h para a GNR de Almada que passou o caso para a Polícia Judiciária de Setúbal. Os assaltantes abordaram o condutor de uma carrinha de valores junto à zona dos Capuchos, roubaram algum dinheiro que seguia na viatura e fugiram a alta velocidade. Na fuga passaram o sinal vermelho, junto a um cruzamento, e acabaram por abalroar duas viaturas. Uma das pessoas que estava nestes carros atingidos ficou ferida.

Com o embate nos carros no cruzamento, o veículo em que seguiam os suspeitos caiu num terreno agrícola. Segundo fonte judicial, os dois homens fugiram, mas para trás ficou a mulher que, mesmo ferida, tentou livrar-se de um saco, alegadamente com dinheiro, atirando-o para dentro de um poço. Essa mala acabou por ser recuperada por elementos da Policia Judiciária que estiveram no local do acidente a fazer perícias à viatura usada no assalto.

A mulher ainda tentou fugir mas foi impedida por pessoas que se aperceberam do sucedido e que a imobilizaram até à chegada das autoridades. Como estava ferida a suspeita foi levada para o Hospital Garcia de Orta. Os dois homens ainda estarão em fuga.