Rapper Mota Jr encontrado morto em Sesimbra

O rapper português David Mota, de 28 anos, conhecido no mundo da música como Mota Jr, estava desaparecido desde dia 15 de Março e foi encontrado na segunda-feira à noite em Sesimbra, numa zona de Mato, segundo avançou a TVI24.

O corpo foi encontrado na noite de segunda-feira em Sesimbra, mas como estava em avançado estado de decomposição, apenas foi identificado esta terça-feira.

Ao que o PÚBLICO apurou, a Policia Judiciária (PJ) acredita que foi assassinado há já várias semanas e continua a investigação para apurar as circunstâncias da sua morte.

O jovem terá sido sequestrado à porta de casa, em São Marcos, concelho de Sintra, depois de ter recebido, já depois da 1h, uma chamada para descer até à porta do prédio.

Deixou o telemóvel e as chaves do carro e nunca mais voltou. Dias depois a sua casa terá sido assaltada, tendo desaparecido alguns bens.

Segundo a mãe do rapper, foi uma vizinha que a alertou, logo na noite do desaparecimento, que algo se passava quando encontrou, espalhados pelo hall do prédio, alguns pertences do jovem e o que pareciam ser pingos de sangue.

A PSP foi alertada e o caso depois passou para a alçada da PJ.