Libertado suspeito de roubo a casas e tentativa de homicídio

A Polícia Judiciária (PJ), através da Directoria de Lisboa e Vale do Tejo, identificou e deteve, no fim-de-semana, um homem, de 22 anos, fortemente suspeito da prática de crimes de roubo qualificado e de homicídio na forma tentada, mas este acabou por ser libertado apenas com Termo de Identidade e Residência (TIR).

Ao que o PÚBLICO apurou junto de fonte judicial, o homem foi presente à procuradora do Ministério Público de Loures, titular do inquérito, que entendeu que apenas lhe seria aplicado o TIR, não lhe tendo promovido a prisão.

De acordo com a PJ, os factos que originaram a investigação ocorreram em Fevereiro do ano passado, quando o suspeito e dois outros autores já detidos, e que também terão saído em liberdade com TIR e apresentações periódicas às autoridades, utilizando o método de escalamento, entraram numa residência, a qual pensavam encontrar-se sem moradores.

Mas, uma vez no interior, depararam-se com os proprietários, sendo estes, de imediato, ameaçados com arma de fogo, amarrados e amordaçados.

Os autores apropriaram-se de diversos bens das vítimas, nomeadamente objectos em ouro, material informático, dinheiro e vestuário, totalizando o valor de 3700 euros.

O homem que foi detido é também suspeito de, conjuntamente com dois outros autores ainda não identificados, igualmente no mês de Fevereiro do ano passado, ter-se introduzido numa residência, ameaçando, de seguida, uma das vítimas, uma menor, com uma arma de fogo.

A segunda vítima, pai da primeira, ao aperceber-se do sucedido, tentou confrontar os suspeitos, sendo que um deles efectuou um disparo, atingindo-o no abdómen. Acabaram por fugir sem levar bens neste caso.

A vítima atingida necessitou de ser assistida medicamente, tendo sobrevivido ao disparo.

Nas diligências realizadas no passado fim-de-semana, foram localizados alguns bens que haviam sido roubados nesta altura, informou a PJ.