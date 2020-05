Há dois reclusos infectados com covid-19

Foram detectados dois reclusos infectados com covid-19. Um cumpria pena na cadeia de Vale de Judeus e outro em Pinheiro da Cruz, tendo ambos sido hospitalizados, informou a Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.

Ambos os presos apareceram com sintomas depois de regressarem de saídas precárias, o que faz os serviços prisionais deduzir que terão sido infectados no exterior da cadeia e não no interior. Um dos reclusos tinha regressado a 9 de Maio o outro a 11. As saídas precárias são de curta duração, no máximo de 72 horas. Desde que começou a pandemia que quem beneficia delas é sujeito a um isolamento profiláctico de duas semanas no regresso à cadeia, para evitar eventual contágio de outros reclusos. E foi durante este isolamento que foram detectados sintomas da doença nestes dois homens, cujos contactos mais próximos – num total de três pessoas – estão também a ser testados, como medida de prevenção.

As saídas precárias das cadeias chegaram a ser adiadas no pico da pandemia, tendo entretanto voltado a ser concedidas. Suspensas continuam ainda as visitas de familiares aos reclusos, que deverão voltar a ser autorizadas no mês que vem.

Até agora só tinha sido detectado em Portugal um caso de covid-19 nas cadeias portuguesas, referente a uma suspeita de tráfico de droga que se percebeu que estava infectada antes de entrar na cadeia para cumprir prisão preventiva.