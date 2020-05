Um (cada vez mais) fraco gosto pela escola entre os jovens portugueses

Dados do Health Behaviour in School-aged Children mostram que, entre os inquiridos, só 9,5% dos alunos portugueses com 15 anos dizem “gostar muito da escola”. Neste P24 ouvimos a editora executiva do PÚBLICO Andreia Sanches.

Portugal entre os piores. Aos 15 anos, só 10% dos alunos gostam muito da escola Grande estudo sobre a adolescência, que se repete a cada quatro anos, destaca Portugal pelo "fraco gosto" pela escola e pelo pouco exercício físico dos alunos. A nível internacional, a OMS alerta também para o agravamento de alguns sintomas relacion

Subscreva o P24 e receba primeiro cada episódio. Para ter o PÚBLICO nos seus ouvidos logo de manhã clique aqui se estiver num iPhone, se preferir o Spotify pode clicar aqui, estamos também no SoundCloud e nas aplicações para podcasts.

Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.​