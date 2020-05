Comandos: Dylan da Silva chegou ao hospital 12 horas depois de se sentir mal na Prova Zero

Nos dois meses em que esteve interrompido, o processo dos Comandos conheceu novos desenvolvimentos com a entrega de um conjunto de registos clínicos pedidos pela procuradora Isabel Lima. Embora já estivessem junto ao processo elementos clínicos do Hospital do Barreiro, há um em particular deste hospital que mostra que Dylan da Silva chegou ao Hospital do Barreiro às 00h38. Ou seja: o recruta deu entrada na Unidade de Cuidados Intensivos deste hospital quase três horas depois de ter sido chamada a ambulância ao Campo de Tiro de Alcochete​ – e 12 horas após ter começado a sentir-se mal. Seis dias depois viria a morrer no Hospital Curry Cabral em Lisboa.

