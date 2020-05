Como os serviços públicos atenderam os cidadãos durante a pandemia

Consultas por fazer, cartões do cidadão adiados, passaportes por tirar. A pandemia pôs o país em stand by e os serviços de atendimento da Administração Pública concentraram-se no essencial e urgente. No dia 4 de Maio, os serviços desconcentrados do Estado reabriram e para 1 de Junho está prevista a abertura das Lojas do Cidadão. Mas esta retoma será gradual: só há atendimentos por marcação prévia e com uso de máscara. Os hospitais já começaram a remarcar consultas e cirurgias.

