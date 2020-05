Rio critica apoios públicos para “ajudar a pagar” programas da SIC e TVI

O líder do PSD voltou a criticar os apoios dados pelo Estado à comunicação social, através da compra antecipada de publicidade institucional. “Quinze milhões de euros de impostos para ajudar os programas da manhã e o Big Brother que voltou em força”, escreveu Rui Rio no Twitter, no dia em que se soube que a SIC e a TVI ficaram com a maior fatia da verba.

