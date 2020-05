A Música Portuguesa, à Janela, a Gostar Dela Própria: João Francisco - Se eu pudesse

A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, com o apoio da EFAPEL, cria agora os postais musicais da região Centro. São dez paisagens para dez músicos, práticas musicais e paisagens sonoras que serão colocadas num postal de grande formato, A5. Atrás terá, além da descrição, um código de barras, que a partir de uma aplicação do telemóvel (informação que também estará no postal) permite abrir um vídeo, em que podemos ver a mesma paisagem, mas agora com o músico ou grupo. O primeiro a ser convidado, com a bela paisagem da Albufeira de Santa Luzia na Pampilhosa da Serra, foi o músico João J. Francisco. Os postais estarão disponíveis em breve.

Em tempos de isolamento social devido ao surto do novo coronavírus, Tiago Pereira, fundador do projecto A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, começou a convidar artistas de todo o país a filmarem-se a tocar uma canção — é A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria. Agora também os filma à janela. O P3 partilha regularmente estes vídeos