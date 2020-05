Uma vénia a Bruno Nogueira

Portugal é um país estranho, onde os melhores humoristas com menos de 66 anos têm todos um metro e noventa e quatro. Não sei se há alguma explicação para isso, mas eu gostava que houvesse. Um dos humoristas não necessita de apresentações. O outro é Bruno Nogueira. Já muito foi dito e escrito sobre o fenómeno Como É que o Bicho Mexe, nascido como simples desabafo existencial no Instagram em tempos de pandemia, e que rapidamente infectou o país com um R0 muito superior à da covid-19, até atingir os números estratosféricos da última edição, na passada sexta-feira.

