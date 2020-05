Europeus unidos na criatividade

A pandemia de covid-19 veio produzir uma profunda mudança na vida de todos e, por toda a Europa, o setor das indústrias criativas e culturais vive tempos difíceis, longe das suas plateias e das salas de espetáculos ou exposições.

Por outro lado, nestes tempos difíceis, a cultura pode ajudar-nos a refletir e perceber melhor o que se passa à nossa volta. Como cidadãos europeus, sabemos o papel que a cultura desempenha nas nossas vidas.

Muitos foram os espetáculos cancelados, exposições adiadas, museus e galerias fechados, mas, face a esta crise, os artistas permaneceram criativos, adaptando a forma como expõem a sua arte. Há que apoiar a adaptação e dar-lhes condições propícias à criação. Por isso, é muito importante que a União Europeia, a par da resposta à crise sanitária, económica e social, inclua também a cultura e as indústrias criativas nas áreas às quais são dedicadas ferramentas relevantes. Deixem-me apresentar-vos algumas delas.

A Comissão Europeia lançou uma plataforma dedicada aos artistas, criadores e trabalhadores do setor cultural e artístico, a Creatives Unite (https://creativesunite.eu/), para que seja fácil partilhar informação, oportunidades e medidas que os ajudem nestes tempos mais duros. Através desta plataforma, lançada no seguimento da reunião de ministros da Cultura da UE de 8 de abril, é possível encontrar num único local as muitas oportunidades e soluções que têm surgido pela Europa para apoiar uma atividade tão importante e tão característica do projeto europeu: a Cultura. A plataforma proporciona ainda um espaço de criação conjunta de soluções com outros europeus.

Como já sublinhou Mariya Gabriel, a comissária europeia responsável pela Cultura, esta plataforma em linha vai proporcionar um fórum para que os agentes do setor cultural e criativo partilhem ideias e iniciativas e criem em conjunto soluções, graças à sua criatividade, em resposta à crise. Uma plataforma do setor e para o setor.

Esta iniciativa é gerida pelo Creative FLIP (http://creativeflip.creativehubs.net/), um projeto-piloto do Parlamento Europeu implementado pela Comissão Europeia, sob a alçada da comissária Mariya Gabriel, e liderado pelo Goethe Institut em cooperação com a Rede Europeia de Polos Criativos e outros parceiros, num bom exemplo de coordenação entre as instituições europeias e a sociedade civil.

Além desta plataforma, a Comissão Europeia criou, ainda, uma outra que vai permitir aos países compartilhar desafios a nível europeu de modo a efetuar uma troca essencial de boas práticas entre os vários Ministérios da Cultura. Para tal, também o programa Europa Criativa foi reforçado para garantir a promoção da diversidade cultural e do crescimento sustentável do setor cultural. Em Portugal, podem obter informações sobre as oportunidades do Europa Criativa, o programa da União Europeia de apoio aos sectores cultural e criativo, em https://www.europacriativa.eu.

Por toda a Europa, a crise da covid-19 veio fazer sobressair a resiliência dos artistas e a importância do digital que permitiu levar conteúdos culturais até à casa de todos os europeus. Trabalharemos para que a cultura saia reforçada desta crise

E, por ser importante reconhecer e destacar os muitos exemplos positivos que continuam a ser dinamizados pela Europa fora, mesmo em tempo de pandemia, a Comissão Europeia lançou a campanha #CreativeEuropeAtHome nas redes sociais para promover o trabalho dos artistas que têm beneficiado do programa Europa Criativa.

Aproveito ainda para vos convidar para uma das muitas iniciativas culturais organizadas no âmbito do Dia da Europa deste ano: o “Europa Film Fest: Uma sala com vista para toda a Europa” disponibiliza gratuitamente oito filmes europeus premiados na plataforma Filmin de 15 a 22 de maio.

Nestes tempos incertos, é importante apoiar a atividade artística e assegurar que a cultura não fica esquecida. Face a esta crise, a Europa não baixou os braços e os vários países uniram-se para contornar o impacto do novo coronavírus no meio criativo. Por toda a Europa, a crise da covid-19 veio fazer sobressair a resiliência dos artistas e a importância do digital que permitiu levar conteúdos culturais até à casa de todos os europeus. Trabalharemos para que a cultura saia reforçada desta crise.

