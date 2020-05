A economia não reabre a pedido

A propósito do artigo com o título acima, de Rui Tavares, comento: durante o “confinamento” nunca faltaram a água, gás e electricidade, Internet, TV e rádio, recolha de lixo e limpeza de ruas, transportes públicos e de mercadorias, táxis, bens alimentares e outros de uso corrente, polícia, GNR e bombeiros, e inúmeras fábricas e actividades agrícolas a trabalhar que permitiram que todas as actividades atrás enumeradas funcionassem. Corresponde a muitas dezenas de milhares de trabalhadores não enfiados em casa, é a economia que não fechou.

Os agora receosos de sair para não serem atingidos pelo espectro da covid-19 não fizeram falta nenhuma para que essa economia essencial funcionasse; e na verdade o que agora se lhes pede não é que vão trabalhar, que horror! –​ é apenas que voltem a fazer o que já antes melhor faziam – consumir.

Francisco Batoréu, Lisboa

A Telescola para lá de 1 de Junho

Ouvindo e lendo sobre a cronologia e as medidas do nosso desconfinamento, surge-me uma dúvida. E estranho não ouvir mais quem se questione acerca disto. A 1 de Junho termina a obrigatoriedade do teletrabalho e o apoio à família porque já teremos (será?) creches, pré-escolar e ATL. Mas o ano lectivo não termina a 1 de Junho. Logo, a Telescola também não. Ou a Telescola termina também a 1 de Junho? Porque se acabar mais tarde, quem vai estar em casa com as crianças que não podem ir para o ATL porque têm a Telescola para assistir e os trabalhos para fazer? Ou vão estar fechados em sala no ATL a assistir à telescola? Porque se assim for, mais valia que estivessem na sua sala de aula com os seus professores.

Alguém pensou nisto?



Ricardo João Cardoso da Silva, Porto

Os hiperbólicos

As ilações retirada à pressa ou com interesse de qualquer tipo são sempre abusivas. Dois exemplos são os artigos de Esther Mucznik (Os “nossos idosos") e de José Ribeiro e Castro (Um dia triste –​ o anti-semitismo na mochila), no PÚBLICO de 14 e 17 de Maio, respectivamente. A primeira, manifestamente “desconfiada” (ela mesmo o confessa, várias vezes, no seu texto), infere coisas “nazis”, em comparações estultas de tão despropositadas. O segundo também vê anti-semitismo numa mudança de lei que exige coisas aos descendentes dos judeus sefarditas portugueses de há cinco séculos. No primeiro caso refere-se somente ao “dever de protecção” que o anterior estado de emergência, com justeza, incluiu no diploma legislativo. No segundo caso, a referência vai à exigência de obrigações que impeça o pedido exponencial de nacionalidade que é somente um modo “esperto” de obter um passaporte para livre circulação. Ambos hiperbólicos, quando, aparentemente, só desejariam ser éticos.

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto