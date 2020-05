Partido de Macron vê maioria absoluta ameaçada com criação de novo grupo no parlamento

Chama-se Ecologia, Democracia, Solidariedade e foi formado nesta terça-feira no Parlamento francês. O novo grupo político, que agrega 17 deputados, faz com que a República em Marcha, do Presidente francês, perca a garantia da maioria absoluta de que dispunha na Assembleia Nacional. Pelo menos temporariamente.

O grupo assume-se como “independente” e diz que não está alinhado “nem com a maioria nem com a oposição”, escreveram os deputados na declaração política citada pela agência AFP. Dele fazem parte Matthieu Orphelin (próximo do ambientalista Nicolas Hulot) e figuras da ala esquerda do LREM como Aurélien Taché e Cédric Villani.

Do partido de Macron saem para este grupo sete deputados, ficando o LREM com 288 parlamentares, um abaixo da maioria absoluta de 289. Ainda assim, diz o Le Point, a maioria pode apoiar-se nos 46 deputados do MoDem e na dezena de eleitos do Agir.

A maioria pode recuperar rapidamente a maioria absoluta se o deputado que for substituir Olivier Gaillard (ex-LREM, que vai abandonar o lugar para ser presidente de câmara) se juntar à formação do Presidente Macron — como é esperado.

Segundo a carta política dos 17, o Ecologia, Democracia, Solidariedade “tem a ambição de produzir uma transformação social e ecológica, responderá à urgência ecológica” e quer “modernizar a democracia, reduzir a desigualdade social e territorial”.