A pandemia e um adversário à altura vieram atrapalhar o estado de graça de Boris Johnson

Que a pandemia do novo coronavírus apanhou de surpresa os chefes de Governo de todo o mundo e obrigou muitos deles a deixarem cair programas e prioridades políticas não é nenhuma novidade. Mas no Reino Unido a mudança do jogo foi acompanhada pela mudança do tabuleiro e de algumas peças. O “Brexit” perdeu relevo, Jeremy Corbyn deu lugar a Keir Starmer na liderança da oposição e as habitualmente apinhadas e barulhentas bancadas da Câmara dos Comuns passaram a estar vazias. Somando à nova realidade uma gestão da crise pouco convincente, é o estado de graça de Boris Johnson que parece estar a esfumar-se.

