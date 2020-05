EUA, Rússia e Brasil no topo da lista de países com mais casos de covid-19

O número de casos registados, a nível mundial, de covid-19 aproxima-se dos cinco milhões, sendo que, juntos, Estados Unidos, Rússia e Brasil contabilizam 2.064.266 casos. Há várias semanas que os Estados Unidos passaram a ser o país com mais casos a nível mundial (1.508.957), contabilizando também o maior número de mortos (90.369). Na lista, seguem-se Rússia e Brasil, que registam, respectivamente, 2837 e 16.853 mortos, segundo os números da Universidade Johns Hopkins.

Apesar do número elevado de casos (299.941), a Rússia apresenta uma taxa de letalidade relativamente baixa, o que tem levantado algumas críticas ao método de contabilização de mortos. Já o Brasil, que tal como os Estados Unidos tem assistido a uma divisão quanto à imposição de medidas de distanciamento social, regista menos mortes do que Reino Unido, Itália, França e Espanha, apesar de ter mais casos (255.368).

EUA

Na segunda-feira, os Estados Unidos, ultrapassaram a barreira dos 1,5 milhões de casos de infecção por covid-19, com um total de 90.369 mortos. Só numa semana, morreram mais dez mil pessoas. No país, já há 283.178 pessoas curadas.

O estado de Nova Iorque representa cerca de um terço das mortes confirmadas, registando mais de 28 mil óbitos. Seguem-se os estados de Nova Jérsia e Massachusetts, respectivamente, com 10.439 e 5862 óbitos contabilizados. Segundo os dados reunidos por epidemiologistas da Universidade de Massachusetts, citados pela AFP, até 6 de Junho os Estados Unidos deverão ultrapassar a barreira dos 112 mil mortos.

Enquanto permanece a divisão entre o Presidente norte-americano, Donald Trump, defensor de uma reabertura mais célere da economia, e vários governadores, sobretudo do Partido Democrata, que consideram o confinamento necessário para impedir a propagação do vírus e o colapso da capacidade de resposta dos hospitais, vários estados vão levantando algumas restrições. É o caso do Michigan, onde, segundo o The New York Times, na segunda-feira, milhares de trabalhadores começaram a regressar às fábricas automóveis.

No Massachusetts, estado que tem sido particularmente afectado pela pandemia, o governador Charlie Baker, republicano, anunciou uma estratégia de reabertura divida em quatro fases, enquanto no Texas, o segundo estado mais populoso do país, os funcionários de escritórios começaram a voltar ao trabalho, com limitações, e as creches e infantários receberam indicações para reabrir imediatamente. No Connecticut, restaurantes, escritórios, lojas e salões de beleza poderão reabrir na quarta-feira, a meio gás, adoptando medidas de segurança.

Rússia

A Rússia aproxima-se a passos largos dos 300 mil casos de covid-19 – são já 299.941. Nesta terça-feira, o país registou mais 9263 infecções e 115 mortes, elevando o número de óbitos para 2837. No entanto, pelo quarto dia consecutivo, o número de novos casos ficou abaixo dos dez mil, o que leva as autoridades russas a considerarem que a evolução da pandemia está estável. O número de doentes recuperados na Rússia é de 76.130.

Esta terça-feira fica também marcada pelo regresso ao trabalho do primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, que recuperou depois de ter sido infectado com covid-19. Mushustin afirmou que o país conseguiu travar o crescimento de novos casos, no entanto, reiterou que a situação permanece “difícil”.

Os números apresentados pela Rússia, sobretudo a baixa mortalidade, têm suscitado dúvidas, com alguns críticos a acusarem as autoridades russas de não revelarem integralmente os números. Moscovo defende-se, referindo que apenas contabiliza os óbitos directamente relacionados com o vírus. Além disso, sublinha que, uma vez que o vírus chegou mais tarde ao país, os hospitais tiveram mais tempo para se prepararem, permitindo ainda uma estratégia de realização de testes em larga escala.

Brasil

Por seu turno, o Brasil ultrapassou o Reino Unido e é já o terceiro país do mundo com mais casos de covid-19 – são agora 255.368, segundo os dados da Universidade Johns Hopkins. O número de recuperados situa-se nos 100.459.

No último balanço, as autoridades brasileiras contabilizaram um aumento de 16.792 casos detectados, e um aumento de 674 óbitos. Desde que a pandemia chegou ao país, são já 16.853 o número de mortos causados pela covid-19.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Segundo um estudo da Coppe/UFRJ Marinha do Brasil e da Universidade de Bordéus, em França, para o Estadão, o pico da pandemia no Brasil deve ocorrer esta semana, sendo ainda expectável que o número de casos comece a estabilizar no final de Julho, quando for atingido o patamar d0s 370 mil casos.

Contudo, os investigadores alertam que estes números poderão chegar a um milhão, tendo em conta o número de casos não reportados. Para esta projecção, os investigadores responsáveis pelo projecto prevêem um aumento do número de testes, bem como o levantamento da quarentena, o que “vai fazer com o número de casos aumente”.

Enquanto o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, continua a desvalorizar a pandemia e a opor-se a medidas de confinamento, vários hospitais do país estão à beira do colapso. É o caso da cidade de São Paulo, em que a situação está no limite, com o prefeito da cidade a alertar que 90% dos hospitais estão sobrecarregados.