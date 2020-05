Na Cidade do México os mortos por covid-19 podem ser o triplo dos números do Governo

O número real de mortes causadas pela covid-19 no México pode ser muito superior aos dados revelados pelas autoridades mexicanas. Quem o diz é a Mexicanos contra a Corrupção e a Impunidade (MCCI, na sigla em língua espanhola), uma associação sem fins lucrativos, que questiona, particularmente, os dados relativos à Cidade do México.

De acordo com o estudo publicado esta terça-feira, pelo menos 4577 pessoas terão morrido entre 17 de Março e 12 de Maio na capital mexicana, possivelmente devido à covid-19. A MCCI contabilizou 3209 certidões de óbito que referiam o novo coronavírus como causa provável de morte, 1100 que mencionavam o vírus mas não especificavam se os casos estavam ou não confirmados, e apenas 323 certidões que identificavam a covid-19 como causa de morte. Oficialmente, segundo os dados da Associated Press, o Governo federal apenas dá conta de 1332 mortes na Cidade do México desde o início da pandemia.

Esta não é a primeira vez que a veracidade dos números das autoridades mexicanas é posta em causa. A 8 de Maio, o The New York Times publicou uma reportagem em que afirmava que o número real de mortos na capital mexicana poderia ser três vezes superior ao revelado pelas autoridades, denunciando que “o Governo mexicano não está a reportar centenas, possivelmente milhares, de mortes por coronavírus na Cidade do México”.

Na altura, o executivo de Andrés Manuel López Obrador não comentou as acusações, o que começou a gerar críticas de vários governadores, que questionaram os números e métodos de contabilização do Governo federal.

Segundo a Universidade Johns Hopkins, uma entidade de referência, haverá 51.633 casos confirmados de covid-19 no México e 5332 mortes registadas. O número de recuperados no país é de 35.388.

O subsecretário do Ministério da Saúde mexicano, Hugo López-Gatell, que tem sido o rosto do combate à pandemia, e acabou por admitir que o número de mortos por covid-19 será maior do que a contabilidade oficial. “Temos pessoas que, infelizmente, perderam a vida e que tiveram condições clínicas sugestivas de covid-19, mas que não foram registadas como vítimas de covid-19, porque a doença não fori comprovada em laboratório”, afirmou López-Gatell.

Também a chefe do governo local da Cidade do México admitiu a possibilidade de os números reais serem superiores aos que são conhecidos. Nesse sentido, foi criada uma comissão científica, liderada por epidemiologistas, para rever as mortes suspeitas que podem estar associadas à covid-19. “Há mais mortes do que as que o Governo mexicano informa diariamente. Estabelecer se se devem ao vírus ou a outras razões cabe a um comité científico”, disse Claudia Sheinbaum, citada pelo El País.

A quantidade de testes feita pelo México é das mais reduzidas na América Latina, diz o Guardian. Ronda o,4 testes por cada 1000 habitantes.

Entretanto, no meio destas incertezas, o Governo mexicano revelou um plano de recuperação económica, com a reabertura gradual de vários sectores. O Governo de Obrador preparou um programa piloto para mais de 300 municípios sem casos de infecção. No entanto, muitos governadores mostraram reservas quanto à reabertura do país, temendo que um aliviar prematuro das medidas de confinamento possa fazer disparar o número de casos de covid-19.

O México tem estado sob forte pressão dos Estados Unidos para reabrir a sua economia, sobretudo nas fábricas de automóveis, porque se não funcionam, também não conseguem reabrir outras fábricas nos EUA e no Canadá.