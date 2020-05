Teatro Garcia de Resende em Évora fechado para obras até ao Verão de 2021

O centenário Teatro Garcia de Resende, em Évora, está fechado para obras de reabilitação e arranjo urbanístico do exterior, que envolvem um investimento total de dois milhões de euros, devendo reabrir no verão de 2021.

A previsão da duração das obras “é de um ano e meio”, o que significa que “provavelmente até ao Verão de 2021 o teatro não terá espectáculos”, revelou nesta terça-feira à agência Lusa o vereador da Cultura da Câmara de Évora, Eduardo Luciano.

O autarca indicou que o Teatro Garcia de Resende “não está a receber qualquer tipo de espectáculos desde o final de Janeiro”, porque foi necessário preparar o início da empreitada, adiantando que a intervenção no interior do edifício “arrancou no início de Abril”.

Segundo o município, as obras estão relacionadas com a segurança, funcionalidade e conforto do edifício, como segurança contra incêndios, estabilidade, rede de água e esgotos, electricidade e ventilação.

“Estamos também a estudar a possibilidade de incluir nestas obras a instalação de um sistema de climatização”, assinalou o vereador, sublinhando que o teatro tem “um problema há muitos anos”, sobretudo no inverno, relacionado com a temperatura no espaço.

Estas obras têm “características técnicas mais sensíveis”, notou a Câmara de Évora, frisando que o projecto “obriga à utilização, sempre que possível, do tipo de materiais já existentes e enquadra as novas soluções de forma a não afectar as condições originais de acústica, bem como o funcionamento da mecânica e cena”.

Já o arranjo urbanístico dos espaços exteriores, que inclui a requalificação do parque de estacionamento situado nas traseiras do edifício, cujo piso é de terra batida, arrancam na próxima segunda-feira, informou o município.

“Todo o espaço envolvente irá receber um novo arranjo urbanístico, de forma a conferir ao local a dignidade adequada à zona histórico-patrimonial em que o Teatro Garcia de Resende está inserido”, realçou a autarquia.

De acordo com a câmara, o parque de estacionamento, cuja obra terá a “duração de 180 dias”, será mantido com disponibilidade de 78 lugares para veículos, dos quais três reservados a utentes de mobilidade condicionada.

A reabilitação do Teatro Garcia de Resende, um dos investimentos previstos no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Évora, conta com apoio de fundos comunitários, através do programa operacional regional Alentejo 2020.

Situado na Praça Joaquim António de Aguiar, em pleno centro histórico, o Teatro Garcia de Resende foi inaugurado em 01 de Junho de 1892 e encontra-se classificado como Imóvel de Interesse Público, notabilizando-se como “um dos mais representativos Teatros à Italiana existentes em Portugal”.