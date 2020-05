Roald Dahl lido por Streep, Cumberbatch e outros actores conhecidos

Continua confinado em casa com as crianças? Meryl Streep, Benedict Cumberbatch e Cate Blanchett podem ajudar. Taika Waititi, realizador neozelandês premiado com um Oscar na última edição dos prémios, juntou alguns dos seus amigos de Hollywood, que por videochamada desde as suas salas de estar vão fazer uma leitura conjunta de James e o Pêssego Gigante, do britânico Roald Dahl. O valor que juntarem reverterá para a Partners In Health, uma instituição de caridade para a saúde materna na Serra Leoa.

A dinâmica é a seguinte: Waititi lê o romance infantil de 1961, enquanto os seus amigos entram em cena, dando voz às diferentes personagens. Fazem ainda parte deste elenco de luxo Cynthia Erivo, Beanie Feldstein, Josh Gad, Mindy Kaling, Gordon Ramsay, Eddie Redmayne, Olivia Wilde, Ruth Wilson e Archie Yates. Também Chris e Liam Hemsworth se juntam a esta leitura.

Waititi conta que leu a história do menino órfão que vive num mundo mágico muitas vezes às suas filhas. Agora, o livro será lido em dez sessões, com as duas primeiras disponíveis, desde segunda-feira, no canal Roald Dahl no YouTube. “Este conto maluco e maravilhoso é sobre a resiliência das crianças, o triunfo sobre as adversidades e não poderia ser mais relevante do que actualmente quando lidamos com uma situação de isolamento”, justifica o realizador.