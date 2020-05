Passear cá dentro: Viagem ao Património Português

Com a chancela da Fábula, Viagem ao Património Português põe no mapa mais de duas dezenas de elementos a não perder, para ficar a conhecer o património nacional, material e imaterial, classificado como Património da Humanidade pela UNESCO.

Os textos são de Rita Jerónimo; as ilustrações vêm com o traço de Alberto Faria.

A viagem começa em Tavira, com a dieta mediterrânica a abrir o apetite. Segue-se o cante alentejano em Serpa, o fabrico de chocalhos em Alcáçovas, o centro histórico de Évora, os bonecos de barro de Estremoz e a cidade-quartel de Elvas.

Já por terras de Lisboa, as coordenadas apontam para o Mosteiro dos Jerónimos, para a Torre de Belém e, claro está, para o fado. Em Sintra, é a paisagem cultural quem mais ordena, com palácios a compor o cenário romântico com que a natureza brindou a vila.

O roteiro continua para Norte e passa pela falcoaria de Salvaterra de Magos, pelos mosteiros de Alcobaça e da Batalha, pelo Convento de Cristo em Tomar e pela Universidade de Coimbra. Chegados ao Porto, a descoberta passa por caminhadas no centro histórico da cidade Invicta, a Ponte Luiz I e o mosteiro da Serra do Pilar. As ruelas de Guimarães, a olaria preta de Bisalhães, as varandas do Douro vinhateiro e a arte rupestre do Vale do Rio Côa completam este guia dedicado aos tesouros nacionais.

O livro custa 14,99€ e traz ainda um Guia de Exploração da obra para pais e professores, que pode ser descarregado no site da editora Fábula.