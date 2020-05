Proposta franco-alemã pode colocar UE perante o seu “momento Hamilton”

A inédita aceitação pela Alemanha de uma emissão de dívida suportada por todos os países da União Europeia de acordo com sua dimensão e que servirá para entregar dinheiro a fundo perdido aos países que neste momento mais precisam pôs esta terça-feira as taxas de juro da dívida dos países do sul, incluindo Portugal, a caírem para os mínimos desde o início da crise e vários analistas a falarem de um momento histórico no reforço da união. No entanto, há ainda pormenores por discutir e vários governos, principalmente a norte, por convencer.

