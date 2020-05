“Não podemos excluir nenhum cenário, inclusivelmente a insolvência” da TAP

“Não podemos excluir nenhum cenário, inclusivamente o da insolvência” da TAP, “já nem digo o da nacionalização”, afirmou esta terça-feira no Parlamento o ministro das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos. Referindo estar na Assembleia da República “a representar o Estado soberano, não o accionista Estado”, dono de 50% (o consórcio privado de David Neeleman e Humberto Pedrosa tem 45%, e outros 5% estão com trabalhadores).

O ministro afirmou também que “algumas cláusulas do acordo parassocial têm de ser suspensas” para que haja lugar ao apoio estatal, adiantando ainda que será preciso definir algum tipo de controlo “sobre o destino do dinheiro que vamos injectar”, de forma directa ou indirecta. Adiantou, também, que uma hipótese passa por converter créditos em capital por parte dos accionistas.

A audição de hoje do ministro, que tem a tutela do sector da aviação civil, surge na sequência de um requerimento do CDS sobre o pedido de ajuda feito pela comissão executiva da TAP junto do Governo, e qual a estratégia do executivo para a transportadora. A ida de Pedro Nuno Santos tem lugar apenas duas semanas após uma outra audição parlamentar em que o tema da TAP foi um dos que mereceram destaque.

“Estaremos sempre a falar de uma intervenção de elevadíssima dimensão, o que quer dizer que o modelo a que chegarmos tem de ser muito bem maturado, de acordo com os interesses do Estado soberano, e do país, e não dos interesses accionistas de uma empresa que se não for intervencionada acabará por falir”, disse na altura o ministro.

“Qualquer intervenção do Estado soberano português na TAP implicará que o Estado, através do Governo, acompanhe todas as decisões que serão tomadas nos próximos tempos com impacto relevante no futuro e na vida da empresa”, sublinhou, acrescentando que “ou o accionista privado está disponível para acompanhar o Estado no esforço que é preciso fazer, ou não podem pedir ao senhor Estado que lhes dê uma empresa para a qual já não tem capacidade de a manter”.