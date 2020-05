Ainda há 54 municípios que podem concorrer a cheque da UE para o wi-fi

A quarta e última convocatória dos municípios europeus para concorrerem a fundos comunitários para instalação de redes wi-fi em locais públicos decorrerá entre as 12h do próximo dia 3 de Junho e as 16h de 4 de Junho (hora de Portugal continental), revelou esta terça-feira a Anacom.

Em causa está uma verba de 14,2 milhões de euros da iniciativa WiFi4EU à qual ainda podem concorrer os 54 municípios portugueses que, segundo o regulador das comunicações, “ainda não foram contemplados com vouchers, e que poderão candidatar-se agora”.

A Comissão Europeia vai distribuir 947 vales aos municípios em toda a União Europeia (UE), “seguindo o critério de ordem de chegada e tendo em conta eventuais ajustes geográficos”.

A Anacom refere que nas rondas anteriores já 254 municípios portugueses (82% do total) receberam verbas destinadas à instalação de wi-fi em locais públicos.

Estes municípios receberam no conjunto 3,8 milhões de euros para facilitar o acesso dos cidadãos à Internet.

A iniciativa WiFi4EU pretende “proporcionar acesso à Internet de alta qualidade a residentes e visitantes locais nos principais centros de vida da comunidade local, como parques, praças, bibliotecas ou edifícios públicos”.

Reduzir a exclusão digital, em particular em zonas rurais e remotas, e aumentar o acesso do os cidadãos aos serviços públicos online são alguns dos objectivos deste programa europeu. O financiamento deverá cobrir “os custos de equipamento e instalação do sistema de wi-fi”, refere a Anacom.

Segundo o mapa divulgado pela Anacom, os municípios que ainda podem concorrer estão espalhados de norte a sul do país e também incluem os arquipélagos da Madeira e dos Açores.