Benfica devolve aos sócios dinheiro dos restantes jogos na Luz

O Benfica anunciou nesta terça-feira a devolução aos detentores de bilhetes de temporada do valor proporcional aos cincos jogos da I Liga de futebol previstos para o Estádio da Luz e que vão decorrer à porta fechada, devido à covid-19.

“Dada a impossibilidade de os sócios detentores de Red Pass assistirem aos cinco jogos que faltam, o clube tomou a decisão de atribuir uma compensação de valor proporcional a esse número de jogos que não estarão abertos ao público”, lê-se num comunicado publicado no site oficial dos “encarnados”.

O clube lisboeta explicou que o valor da devolução será colocado na “carteira virtual” de cada detentor de lugar de época e, por isso, só poderá ser utilizado na compra ou no pagamento de produtos relacionados com o Benfica.

“O Benfica, face à interrupção das competições e incerteza quanto ao futuro imediato, entende ser esta a forma mais justa e equilibrada para compensar todos os sócios”, considerou.

A I Liga foi suspensa no dia 12 de Março, devido ao surto do novo coronavírus, mas vai ser retomada a partir de 4 de Junho, com todos os jogos à porta fechada. Até final da temporada, o Benfica vai receber Tondela, Santa Clara, Boavista, Vitória de Guimarães e Sporting.

“Os detentores de camarotes e executive seats também serão compensados através da disponibilização de contrapartidas de valor proporcional aos cinco jogos que faltam disputar no Estádio da Luz, podendo esses valores ser usados no decorrer das próximas duas épocas desportivas (até 30 de Junho de 2022)”, acrescentou o emblema da Luz.