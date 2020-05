Adeptos vão matar “fome de bola” com jogos sete dias por semana

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) planeia que os 90 jogos que restam até ao final do campeonato sejam, em regra, disputados de segunda a domingo. Em entrevista ao programa Bola Branca, da Rádio Renascença, a directora-executiva da LPFP, Sónia Carneiro, explicou alguns detalhes sobre a calendarização das partidas que, em largos períodos, serão disputadas todos os dias.

“Teremos futebol de segunda a domingo, excepto em alguns dias de Julho em que não será possível. Os adeptos irão matar toda a ‘fome de bola’ que tiveram durante estes dois meses e meio de confinamento”, explicou a directora-executiva.

Vão ser oito semanas de futebol que permitirão colocar um ponto final às competições nacionais. O pontapé de saída para as dez derradeiras jornadas está marcado para o dia 4 de Junho, sendo que a última partida será jogada a 26 de Julho. Apesar da carga competitiva necessária para que os prazos sejam cumpridos, Sónia Carneiro garante que a calendarização está a ser programada de modo a permitir o descanso dos jogadores entre compromissos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Estamos a trabalhar com os operadores para optimizar horários e preencher o calendário o mais possível com o número máximo de dias com jogos. Vai haver alturas em que teremos jogos todos os dias. Os clubes estão a fazer um grande esforço nesse sentido e esse trabalho está a ser feito com os departamentos de futebol, para as equipas terem um período de descanso mínimo de três a quatro dias”, adianta.

Ainda não se sabe exactamente quais os estádios que irão acolher as 90 partidas que faltam realizar. Os 14 estádios propostos estão a ser alvo de vistorias, com Sónia Carneiro a reiterar a crença de que todos os pormenores estarão concluídos antes do reinício do campeonato. Belenenses SAD e Santa Clara jogarão na Cidade do Futebol, o Famalicão jogará em Barcelos e o Moreirense jogará no Estádio D. Afonso Henriques, confirmou a directora-executiva. Sobra a dúvida sobre se alguns estádios de nível 2 e 3 podem ainda ser considerados aptos para receberem alguns jogos.