Trump diz que OMS ignorou aviso da Lancet sobre a pandemia. Revista desmente-o

A conceituada revista científica britânica The Lancet rotulou esta terça-feira como “factualmente incorrectas” as afirmações de Donald Trump sobre a resposta da Organização Mundial de Saúde (OMS) no início do surto do novo coronavírus, em Dezembro.

Esta segunda-feira, numa carta com quatro páginas dirigida a Tedros Adhanom Ghebreyesus, director-geral da OMS, o Presidente dos EUA escreve que os resultados de uma análise realizada pelo seu Governo à resposta da autoridade mundial da saúde à pandemia revelam que a OMS “ignorou sistematicamente relatórios credíveis sobre o vírus que se espalhou em Wuhan, no início de Dezembro de 2019, ou mesmo antes”, incluindo estudos da revista médica Lancet.

Foi precisamente esta frase que levou a uma resposta por parte da revista científica britânica, que diz que não publicou nenhum estudo sobre um novo vírus ou um possível surto em Dezembro de 2019, nem em Wuhan nem em qualquer outra parte do mundo.

“Os primeiros relatórios publicados pela revista datam de 24 de Janeiro de 2020. Num artigo da autoria de Chaolin Huang e colegas, foram descritos os primeiros 41 casos de pacientes de Wuhan com covid-19. Os cientistas e médicos que lideraram este estudo eram todos de instituições chinesas e trabalharam connosco para disponibilizar informações sobre este novo surto epidémico e sobre a doença que ele causa de uma forma rápida e para que o acesso estivesse disponível para uma audiência internacional”, lê-se na nota divulgada esta terça-feira pela revista.

Noutro estudo, também datado de 24 de Janeiro e da autoria de Jasper Chan e outros cientistas e médicos de Hong Kong e da China, foi descrita a primeira evidência científica que confirmava a transmissão comunitária do novo coronavírus.

“As alegações contra a OMS na carta do Presidente Trump são sérias e prejudiciais aos esforços de reforçar a cooperação internacional para controlar esta pandemia. É essencial que qualquer revisão da resposta global seja baseada em dados fidedignos sobre o que realmente aconteceu em Dezembro e Janeiro”, apelam os responsáveis pela publicação.

No mesmo documento divulgado esta segunda-feira através do Twitter, o Presidente norte-americano fez um ultimato: ameaçou acabar com a contribuição para a OMS, no prazo de 30 dias, e admitiu a possível saída dos Estados Unidos da organização.

No dia 14 de Abril, Trump suspendeu a contribuição do país à organização, anunciando que iria conduzir um estudo “para examinar o papel da OMS na má gestão e ocultação da disseminação do novo coronavírus”. Na carta enviada ao responsável da OMS, Trump deu por concluída a avaliação, confirmando “muitos dos sérios problemas” de que acusava a organização.

Os Estados Unidos eram o maior contribuinte da OMS e davam anualmente 400 a 500 milhões de dólares à organização, entre contribuições obrigatórias e voluntárias. Com Lusa