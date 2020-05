Os furacões estão a ficar mais fortes

Um primeiro estudo analisou 28 anos de dados sobre os furacões em várias partes do mundo e já apontava para um aumento da intensidade destes fenómenos. No entanto, e apesar do esforço de uniformização de vários tipos de dados recolhidos de diferentes formas, os dados ainda não eram estaticamente relevantes para concluir que o aquecimento global está a tornar os furacões mais fortes. No estudo publicado na última edição da revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), a análise foi dilatada para abarcar 39 anos de dados e dissipa muitas das dúvidas sobre esta relação dos furacões com um mundo mais quente.

