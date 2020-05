Regresso às escolas: voltar a ver colegas e professores “é libertador”

“Habituem-se a andar devagarinho”, avisa Mónica Magalhães, subdirectora da Secundária Clara de Resende. Os alunos desta escola do Porto entraram, um a um e calmamente, no estabelecimento, mas quando chegam ao corredor de acesso às salas de aulas retomam o passo acelerado. No chão há marcações, espaçadas por 1,5 metros, para facilitar a tarefa de manter a distância aconselhada – um pouco como as marcas de segurança no piso de uma auto-estrada. Mas nem todos os estudantes as percebem.

“Estão a aprender.” Esta segunda-feira foi o primeiro dia de aulas presenciais depois de a pandemia de covid-19 ter encerrado as escolas, há cerca de dois meses. Não são só os alunos que estão a conhecer as novas regras. Para professores, funcionários e famílias também são dias de novidade. “Se todos cumprirem, vai correr bem”, confia Mónica Magalhães.

Meia hora antes das 10h, a hora marcada para o início das aulas, fazem-se os últimos acertos. Há uma porta, por onde os alunos terão que sair no final da manhã, que ainda tem que ser aberta. Em alguns locais é preciso colocar dispensadores de desinfectante para as mãos. Também é preciso reforçar algumas regras. “Eles têm que entrar para a sala, não podem ficar nos corredores”, repete a subdirectora.

Os estudantes começam a entrar na Escola Secundária Clara de Resende cinco minutos antes da hora marcada. Chegam a conta-gotas, tal como lhes foi pedido pela direcção, num e-mail com indicações enviado no final da semana passada. A entrada da escola mantém-se praticamente vazia ao longo de toda a manhã. Talvez a antecedência tenha sido, porém, escassa. Os professores não conseguiram começar no momento justo.

Nesta escola não há toque de entrada. À hora certa, um elemento da direcção que percorre as várias salas para perceber se tudo está pronto. “Eu abriria as janelas”, sugere. Entre os últimos conselhos está também um relacionado com os horários: amanhã será melhor que os alunos cheguem mais cedo dez minutos para que as aulas comecem a tempo.

Antes disso, à porta da Clara de Resende, quatro funcionárias esperavam os alunos. Duas delas, equipadas com máscara, viseira e avental descartável, têm a missão de pulverizar as mãos com desinfectante. As outras duas distribuem máscaras de protecção aos poucos jovens que chegam sem elas.

Só cinco alunos pediram dispensa

Nem todos os alunos responderam à chamada para a primeira aula presencial em dois meses. Nesta secundária do Porto há 364 inscritos no 11.º e 12.º anos. A nova organização dos horários faz com que não haja mais de 90 alunos em simultâneo dentro da escola em cada período. Nesta primeira manhã de regresso às aulas vieram cerca de 70.

“Os pais precisam de alguma confiança”, justifica Palmira Lobo que, por ser técnica de saúde, é um dos dois elementos da associação de pais que mantêm contacto permanente com a escola. Foi convidada a assistir ao primeiro dia de aulas: “É importante para quem está em casa saber que as coisas estão a correr bem aqui”.

Só cinco alunos pediram dispensa por estarem – ou terem alguém na família próxima – em grupos de risco. Inês Magalhães, do 12º E, tem outra explicação para as ausências. Alguns colegas “passaram a quarentena em casas de família fora” do Porto e não voltaram à cidade. Muitos só virão para os exames nacionais, em Julho.

Inês só tem aulas no dia seguinte, mas na manhã desta segunda-feira teve que estar na escola. É presidente da associação de estudantes e acompanhou o regresso dos seus colegas. Nas últimas semanas, participou em várias reuniões de preparação, com a direcção do agrupamento, a associação de pais e um enfermeiro da Unidade de Cuidados na Comunidade que dá apoio à escola, para preparar a logística. Dentro de uma semana, voltam a encontrar-se para avaliar os primeiros dias de aulas na nova realidade e discutir possíveis ajustamentos à organização encontrada.

Na sexta-feira, Inês Magalhães também “tinha estado a ajudar a finalizar a preparação da escola”. Quis assegurar-se que eram dadas respostas aos receios que os colegas lhe tinham feito chegar nas semanas anteriores. A escola Clara de Resende “não é assim tão grande” e havia o receio de o “espaço ficar apertado”.

Mas, ao mesmo tempo, os alunos queriam voltar às aulas. “Também há preocupação com a preparação para os exames nacionais. E todos queremos ter aulas e tirar o máximo de proveito delas”, conta a presidente da associação de estudantes, confiante que as condições encontradas “são boas”.

“Correu melhor do que pensava”

Em cada sala só estão 12 alunos. As turmas foram divididas e a carga horária dessas disciplinas reduzida em 50% para que os professores pudessem dar aulas às duas metades do grupo de estudantes. Por isso, são os docentes são praticamente os mesmos – apenas dois pertencem a grupos de risco e, nesses casos, foi redistribuído o serviço docente para que ficassem com turmas que não têm que ter aulas presenciais.

Teresa Matos deu duas aulas de 60 minutos consecutivas a duas metades do 11.º A. “Correu melhor do que pensava”, conta esta professora de Inglês, ao final da manhã. “O início foi um bocado estranho, mas os alunos foram ficando mais à vontade à medida que o tempo pesava”. “O pior”, prossegue a docente, “é dar aulas de máscara”.

“É chato”, concorda Diana Queirós, que acabou de ter aulas com Teresa Matos, “mas vamos ter que nos habituar”. Além de Inglês, na manhã desta segunda-feira, também teve aula de Filosofia. Na terça-feira terá Físico-Química e Biologia e Geologia, as duas disciplinas a que terá exames nacionais este ano.

A sua atenção está agora colocada na preparação das avaliações externas e “é mais fácil aprender na sala de aulas e ter contacto com as pessoas” do que à distância, como nas últimas semanas. Além disso, “soube bem voltar a ver” os colegas e os professores. Diana Queirós suspira e acrescenta: “É libertador”.