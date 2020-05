“Entristece-me que as nossas melhores memórias de Valsassina sejam de máscara e afastados uns dos outros”

A viagem de finalistas a Cabo Verde foi cancelada e o baile de finalistas adiado para Setembro. Nada será como dantes. Esta frase enche-se de significado entre os alunos do 12.º ano do Colégio Valsassina em Lisboa que voltaram esta segunda-feira a passar os portões da escola e a estar cara a cara uns com os outros e com o professor.

