Covid-19: ADSE prolongada até Outubro para descendentes que tenham atingido limite de idade

O Governo decidiu prolongar até Outubro o regime de benefícios da ADSE para os filhos dos funcionários públicos que tenham perdido o direito a este subsistema de saúde por terem ultrapassado o limite de idade, segundo foi anunciado esta segunda-feira.

Isto porque, de acordo com o regime geral, têm direito à qualidade de beneficiários descendentes os filhos menores ou os filhos até aos 26 anos desde que estejam a estudar ou a realizar um estágio.

Uma nota do gabinete da ministra da Modernização do Estado e Administração Pública, Alexandra Leitão, refere que os cartões dos beneficiários da ADSE cuja validade tenha expirado continuam a ser aceites como válidos até 30 de Outubro, incluindo para os beneficiários descendentes que entretanto deixaram de cumprir os requisitos (a maioridade sem estudar nem estagiar ou a idade limite de 26 anos).

“Visa-se, assim, permitir que estes beneficiários possam realizar actos médicos comparticipados pela ADSE sempre que tenham sido impossibilitados de realizar esses actos por causa da pandemia de covid-19”, acrescenta a mesma nota.

Para manterem a cobertura, os beneficiários descendentes terão de declarar que “não conseguiram, em momento anterior, proceder à marcação dos actos médicos ou que estes foram desmarcados”.

Também a validade dos documentos que tenham caducado e que já tinha sido prorrogada até 30 de Junho é agora dilatada até 30 de Outubro, podendo ser igualmente aceites após essa data desde que o titular comprove o agendamento da respectiva renovação.

Em causa estão documentos como o cartão do cidadão, certidões e certificados emitidos pelos serviços de registos e da identificação civil, a carta de condução, documentos e vistos relativos à permanência em território nacional, bem como licenças e autorizações susceptíveis de renovação.

A mesma nota refere ainda que os serviços públicos vão manter o atendimento presencial por marcação e que as Lojas de Cidadão vão permanecer encerradas, podendo a partir desta segunda-feira aceitar marcações para atendimento presencial a realizar após 1 de Junho de 2020. Até essa data, o atendimento presencial por marcação nas Lojas de Cidadão manter-se-á apenas nas localidades onde não existam balcões desconcentrados, bem como a prestação desses serviços através dos meios digitais e dos Centros de Contacto Cidadão (300 003 990) e Empresa (300 003 980).

Estas medidas foram aprovadas no Conselho de Ministros de 15 de Maio, tendo o diploma sido já publicado em Diário da República.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 313.500 mortos e infectou mais de 4,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Mais de 1,6 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1218 pessoas das 29.036 confirmadas como infectadas, e há 4.636 casos recuperados, de acordo com a Direcção-Geral da Saúde. A doença é transmitida por um novo coronavírus detectado no final de Dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.