Bares e discotecas podem não reabrir no Verão. Aviso de Costa assusta sector

O primeiro-ministro reconhece que ainda não é o momento para abrir bares e discotecas, e que pode até pode até dar-se o caso de não reabram durante todo o Verão, “se for necessário”. Em entrevista à TSF, esta segunda-feira, António Costa admitiu que ainda não há datas pensadas para a reabertura deste tipo de estabelecimentos. Um aviso que veio agravar a preocupação do sector.

“Ainda não está no nosso calendário. Nós temos que ir fazendo de uma forma gradual e começando pelos sectores de actividade em que é mais fácil regular e estabelecer normas de afastamento. Ora, actividades que pela sua própria natureza vivem não do afastamento, mas, pelo contrário, da proximidade e da interacção, é evidente que estarão no último lugar daquelas que poderão reabrir”, começou por dizer o primeiro-ministro.

Questionado se os bares e discotecas podem não abrir este Verão, Costa respondeu: “Se for necessário. Se não for, melhor. Se for, terá que ser. Não podemos pôr agora em causa aquilo que conseguimos com enorme dificuldade das pessoas. Há pessoas que estão há dois meses sem sair de casa. Só hoje as famílias vão poder voltar a visitar os seus familiares em lares. Só hoje os pais vão poder colocar as suas crianças nas creches. E fazem-no com o coração divididíssimo, sem saber se tal é um risco para criança”, disse. E insistiu: “Não podemos pôr em causa aquilo que conquistámos.” E lembrou um critério: “O máximo de contenção, o mínimo de perturbação.”

A Associação de Bares da Zona Histórica o Porto (ABZHP) já reagiu às declarações. António Fonseca, presidente da ABZHP, confessou ao PÚBLICO que as declarações do primeiro-ministro vêm “agravar a preocupação” do sector. “Se [os estabelecimentos] não abrirem este ano, o que se vai fazer às pessoas?”

Ciente de que as posições do Governo podem ir “evoluindo de um dia para o outro”, António Fonseca voltou a reforçar que os proprietários de estabelecimentos de animação nocturna querem “saber que são ouvidos”, tanto pelo executivo como pela Direcção-Geral de Saúde (DGS), ainda mais quando está em cima da mesa a possibilidade de não haver reabertura ainda durante o Verão.

A ABZHP está ciente das circunstâncias e garante que a prioridade é abertura dos espaços “com segurança” e, por isso, quer conversar para “procurar soluções” com o Governo e a DGS para possíveis apoios e sobre a preparação do sector para medidas de higiene e segurança que poderão ser tomadas. Mais do que pelas declarações desta segunda-feira, António Fonseca admite que os empresários estão preocupados por não haver diálogo”, apesar das várias tentativas já feitas.

O sector enviou na quinta-feira uma carta ao Governo com um pacote de medidas que poderiam salvar bares e discotecas. Os empresários pedem a isenção de todos os pagamentos à Segurança Social e Finanças (com excepção do IVA), a isenção da Taxa Social Única para os anos de 2020 e 2021 e um apoio a “fundo perdido da verba correspondente aos salários dos postos efectivos durante o período mínimo de nove meses, desde que os postos de trabalho à data do encerramento se mantenham”, entre outras medidas.