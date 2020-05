Mais 13 mortes registadas em Portugal. Número de casos recuperados dispara 38%

Registaram-se mais 13 mortes por covid-19 em Portugal, o que faz aumentar o número total de vítimas mortais para 1231 — o que corresponde a uma subida de 1%. São 29.209 os casos confirmados desde o início do surto, mais 173 do que no domingo, o que representa um aumento de 0,66%.

Já foram declaradas como recuperadas 6430 pessoas, mais 1794 do que no dia anterior, o que representa um aumento percentual de 38,6%. Estão internadas 628 pessoas, das quais 105 em unidades de cuidados intensivos. Estes dados constam do último boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Ainda segundo o boletim da DGS, há 2260 pessoas a aguardar resultado laboratorial e 25.360 estão sob vigilância das autoridades de saúde.

O Norte mantém-se como a região mais afectada, com 16.396 casos de infecção e 698 mortes.