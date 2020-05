“A minha esperança é que a covid-19 ajude a mudar a escola”

Em Portugal, a insatisfação com a escola é uma doença crónica, como mostra a nova edição do Health Behaviour in School-aged Children, um estudo da Organização Mundial da Saúde, que se repete a cada quatro anos, e cujos resultados são agora divulgados. A equipa portuguesa do projecto é coordenada pela psicóloga e investigadora Margarida Gaspar de Matos, da Faculdade de Motricidade Humana, da Universidade Nova de Lisboa.

