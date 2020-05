Abertura das creches: “As crianças percebem logo o medo. Ou os adultos estão tranquilos ou isto corre mal”

Concorda com a abertura das creches porque diz ser uma necessidade para a sociedade voltar a funcionar. Defende que se cumpram as orientações da Direcção-Geral de Saúde (DGS) e sublinha que não é altura de se criarem polémicas. Ainda assim, considera que as crianças devem poder levar um brinquedo de casa para a escola que seja possível desinfectar e que a entrega seja feita com calma.

