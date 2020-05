Belém, um palácio cor-de-rosa sem socialistas até 2026

A semana que passou marcou o regresso da política de um sono de dois meses induzido pela pandemia. Mas não voltou em força com temas inéditos ou prioridades novas. Foi, pelo contrário, como se a discussão tivesse sido retomada no exacto ponto em que tinha ficado em Março, quando se debatia a saída do ministro Mário Centeno do Governo, abrindo espaço para um novo ciclo nas Finanças; e a corrida às eleições presidenciais.

