Marcelo e a recandidatura: “Não preocupa minimamente os portugueses”

Marcelo Rebelo de Sousa leu sobre o mal estar de alguma direita com a sua recandidatura, ouviu Ferro Rodrigues repetir que, se fosse hoje, votaria nele nas presidenciais de Janeiro, sabendo o mal estar que isso iria provocar junto de potenciais candidatos do PS, como Ana Gomes, e tentou esvaziar o balão com uma frase: as eleições neste momento são “uma questão que não me preocupa minimamente nem preocupa minimamente os portugueses”.

Continuar a ler