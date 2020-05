Eleições têm de se realizar com regras de distanciamento social

A epidemia de covid-19 tem levado a suspender actividades partidárias e há já quem questione se, por causa dela, podem ser adiadas as eleições regionais dos Açores, previstas para entre 28 de Setembro e 28 de Outubro, ou as presidenciais em Janeiro de 2021. A questão que se coloca é estruturante do sistema político. A realização de eleições pode ser vista como mera liturgia, mas é muito mais, é a base da legitimação do poder democrático e a sua periodicidade garante a limitação de excessos.

Continuar a ler