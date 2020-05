BE quer alojar estudantes em quartos de hotéis e pousadas e suspensão de propinas

Os impactos económicos da pandemia no ensino superior estão a preocupar alunos e professores. Entre estudantes deslocados sem dinheiro para pagar quartos ou propinas, há também investigadores bolseiros sem perspectivas de apoio no desemprego. E se este ano lectivo se aproxima do fim, há já alguma ansiedade sobre como será feito o arranque do próximo ano. Haverá máscaras? Quantos alunos terão as turmas do ensino superior? As perguntas são lançadas também pelo Bloco de Esquerda, num pacote de medidas de apoio ao ensino superior a que o PÚBLICO teve acesso.

Continuar a ler