BE: “Se todos os pais colocassem os filhos nas creches, a segurança não podia ser cumprida”

No primeiro dia de reabertura das creches, o Bloco de Esquerda (BE) fala em “alívio para algumas famílias”, mas também em “preocupação” para outras. Depois de um encontro com representantes da Associação de Profissionais de Educação de Infância, a líder do BE lembrou a sobrelotação das creches. “Se todos os pais colocassem os filhos nas creches, as creches não iam conseguir cumprir as orientações da Direcção-Geral da Saúde no sentido de terem grupos mais pequenos e mais afastamento entre as crianças”, considera Catarina Martins.

À saída do encontro, a coordenadora bloquista optou por não se alongar em declarações sobre as eleições presidenciais nem acerca da declaração de apoio feita pelo primeiro-ministro ao actual Presidente da República. “O PS está muito agitado no debate das presidenciais, isso é um problema dos socialistas”, considerou a líder bloquista, que adiantou que “a seu tempo” o BE anunciará a sua candidatura.

“Considero até que estamos numa posição privilegiada na forma como podemos fazer esse debate interno e nas soluções que temos. Mas este não é um momento”, declarou, focando as atenções na discussão da pandemia. “Percebo que no PS exista tensão, mas para o resto do país, incluindo para o BE, [discutir candidatos presidenciais] não é uma prioridade neste momento. Há tempo, não teria nenhum sentido se fosse essa a prioridade”, reiterou.

Para que a sobrelotação das creches não seja um problema de segurança e para que mais famílias possam ficar em casa com as crianças, o BE propõe que o apoio aos pais, agendado para terminar no próximo dia 1 de Junho, seja prolongado “pelo menos até ao final de Junho e depois reavaliado” consoante a evolução da pandemia.

“A taxa de cobertura das creches é de apenas 50%, o que quer dizer que as creches estão na sua lotação máxima”, contextualizou. “É por isso muito importante que não acabe este apoio às famílias para que possam acompanhar as crianças (...) e garantir que as creches têm menos ocupação”, acrescentou Catarina Martins.

A par do prolongamento deste apoio, o BE já propôs também a redução do preço das mensalidades das creches em função da redução dos rendimentos das famílias.

A líder do BE acredita que o Governo tem condições para estender este apoio uma vez que, das 700 mil famílias que estariam em condições de ser eleitas para receber ajuda do Estado, apenas 170 mil pediram esse apoio. “A verba que o Governo tinha disponibilizado ficou muito aquém ndo seu uso e por isso não há nenhuma razão para estender esse apoio”, argumentou, acrescentando que esta seria “a medida mais simples e eficaz”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Quando o impacto económico é grande e o sector privado fica sem capacidade de responder, mais responsabilidade tem o Estado de ter uma resposta forte”, defendeu. “A obrigação do Estado para responder a esta crise, para que a pandemia não se transforme numa recessão profunda e numa catástrofe mundial, a responsabilidade é assegurar emprego, salários e pensões.”

Apesar de apontar a tensão ao Largo do Rato na discussão sobre as eleições presidenciais, a coordenadora bloquista não fez mais comentários sobre a polémica entre o primeiro-ministro e o ministro das Finanças, mas voltou a insistir na “irresponsabilidade” e defendeu que é preciso uma auditoria pública e não apenas técnica.

Catarina Martins quer “que o país saiba como está a ser usado o dinheiro” antes de qualquer injecção. “Sempre dissemos que era errado, mas no momento da pandemia o erro aprofunda-se porque é preciso lutar pelo bom uso do dinheiro público”, disse, lembrando a precariedade de muitos trabalhadores, incluindo de alguns profissionais do sector da saúde.