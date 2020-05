“Ana Gomes prestará serviço extraordinária à democracia portuguesa”, diz Assis

Foi com surpresa, mas também com alegria, que Francisco Assis ouviu Ana Gomes dizer este domingo que pondera uma candidatura à Presidência da República em 2021.“Ana Gomes prestará um serviço extraordinária à democracia portuguesa, se se candidatar à Presidência da República nas actuais circunstâncias, e tem todas as condições para fazer uma grande candidatura”, declarou o ex-eurodeputado do PS, enaltecendo as qualidades da sua ex-colega do Parlamento Europeu.

